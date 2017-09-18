بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة لرؤساء القرى في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت محافظة دمياط حركة تنقلات واسعة لرؤساء القرى عقب صدور القرار رقم 542 لسنة 2017، والذي تضمن كذلك عودة عدد من رؤساء المدن الحاليين إلى أماكن عملهم، بناءً على قرارات لجنة اختيار القيادات التي انعقدت قبل أيام.

وشمل القرار تكليف السيد الوصيف، للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بالبصارطة، ووليد مصطفى أحمد سكرتير الوحدة المحلية بالخياطة للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بالسيالة، وأحمد تقي سكرتير الوحدة المحلية بالناصرية للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بالبراشية.

كما جرى تكليف نيفان محمد سكرتير الوحدة المحلية بالغوابين للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بالغوابين، وفريد فريد سكرتير الوحدة المحلية بحجاجة للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بحجاجة، وأميرة السيد حسنين سكرتير الوحدة المحلية بكرم ورزوق للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بشرباص، ومحمد محمد خير الدين سكرتير الوحدة المحلية بالغنيمية للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بالضهرة.

تضمن القرار أيضًا تكليف محمد عبد المنعم عباس للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بأولاد خلف، وسحر شاكر سالم الحادق للعمل بتسيير الأعمال رئيسًا للوحدة المحلية بالعطوى.

كما نصت المادة الثانية على إجراء حركة تنقلات لعدد من رؤساء القرى، وشملت نقل محمد عبد الرازق مرعي للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بالشعراء بدلاً من الوحدة المحلية بالبصارطة، ومصطفى الطاووس رئيسًا للوحدة المحلية بالغنيمية بدلاً من العطوي، ورامي أحمد للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بالبساتين نقلاً من العمل رئيسًا للوحدة المحلية بأولاد خلف.​