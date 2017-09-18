توزيع 206 من بطاقات "تكافل وكرامة" على مستحقيها بدمياط



دمياط - محمد إبراهيم:

انطلقت فعاليات توزيع بطاقات برنامج "تكافل وكرامة"، اليوم الإثنين، في قرية الخياطة بمحافظة دمياط، في حضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

جرى خلال الفعاليات تسليم 206 من البطاقات إلى المستفيدين المنطبق عليهم شروط البرنامج.

وقال وكيل التضامن، في تصريح صحفي، إن الوحدات الاجتماعية التابعة للمديرية في مختلف أنحاء المحافظة تلقت 23 ألف طلب للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تم ربطها من قبل الوزارة في برنامج تكافل وكرامة تجاوزت الـ 50 ألف فيزا كارد كدفعة مبدئية، وأضاف: "نفحص المستندات ويتم إرسالها للوزارة عقب الانتهاء من البحث الاجتماعي لجميع الحالات".

وعلى هامش ذلك، تفقد وكيل التضامن مقر جمعية تنمية المجتمع بالخياطة، مشيدًا بما تقدمه الجمعيات الأهلية بالقرية من خدمات للمحتاجين وإثراء العمل التطوعي في المحافظة.​