أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

توزيع 206 من بطاقات "تكافل وكرامة" على مستحقيها بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توزيع 206 من بطاقات "تكافل وكرامة" على مستحقيها بدمياط

06:58 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

توزيع 206 من بطاقات تكافل وكرامة على مستحقيها بدمي


دمياط - محمد إبراهيم:

انطلقت فعاليات توزيع بطاقات برنامج "تكافل وكرامة"، اليوم الإثنين، في قرية الخياطة بمحافظة دمياط، في حضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

جرى خلال الفعاليات تسليم 206 من البطاقات إلى المستفيدين المنطبق عليهم شروط البرنامج.

وقال وكيل التضامن، في تصريح صحفي، إن الوحدات الاجتماعية التابعة للمديرية في مختلف أنحاء المحافظة تلقت 23 ألف طلب للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تم ربطها من قبل الوزارة في برنامج تكافل وكرامة تجاوزت الـ 50 ألف فيزا كارد كدفعة مبدئية، وأضاف: "نفحص المستندات ويتم إرسالها للوزارة عقب الانتهاء من البحث الاجتماعي لجميع الحالات".

وعلى هامش ذلك، تفقد وكيل التضامن مقر جمعية تنمية المجتمع بالخياطة، مشيدًا بما تقدمه الجمعيات الأهلية بالقرية من خدمات للمحتاجين وإثراء العمل التطوعي في المحافظة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تعليم دمياط": نستعد لـ"عام تفعيل الأنشطة المدرسية".. وتسليم 80% من

    أخبار

  • "صحة دمياط": افتتاح قسم العناية المركزة بـ "كفر سعد المركزي" بعد تطويره

    أخبار

  • القضاء الإداري يحجز إشكال محافظ دمياط على حكم النظافة لجلسة 23 أكتوبر

    أخبار

  • إنقاذ 19 حالة من الغرق في رأس البر

    أخبار

إعلان

ca0a9ec595.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"