برلماني: تطمينات سياسية بإخلاء سبيل متهمي «مسيرة الدفوف النوبية»

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قال النائب البرلماني ياسين عبد الصبور إن هناك تطمينات من القيادة السياسية بإخلاء سبيل 23 شخصا من أبناء النوبة، ألقى القبض عليهم خلال مشاركتهم فى مسيرة بالدفوف النوبية على كورنيش النيل، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالصبور في بيان له اليوم الاثنين إنه تقدم الأسبوع الماضى بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقام بتسليمها لمكتبه، ناشد خلالها الرئيس بالتدخل وإنهاء أزمة أبناء النوبة المحبوسين.

وأضاف النائب أن القيادة السياسية تتفهم تماما قضية أبناء النوبة، ولن تألوا جهدا فى الإفراج عن الشباب المحبوسين حاليا.

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وأشار النائب إلى أنه نقل للقيادة السياسية والمستشار المحام العام لنيابات أسوان أن الشباب النوبى الذين ألقي القبض عليهم، كانوا يشاركون فى مسيرة احتفالية بالدفوف النوبية على كورنيش النيل، إذ كانوا فى طريقهم إلى قرية غرب سهيل النوبية، للمشاركة فى احتفالية تراثية وغنائية خلال ثالث أيام العيد، لافتا إلى أنه ليست هناك نية مبيته لهؤلاء الشباب لتنظيم أى مظاهرات أو أحداث سياسية تستهدف إلى زعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن العام.

ومن المقرر نظر قاضى المعارضات بمحكمة أسوان غدًا قرار تجديد حبس أبناء النوبة المقبوض عليهم.

ووجهت النيابة للشباب اتهامات بالتحريض على التظاهر، والتظاهر دون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم، وذلك فى واقعة المحضر المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.