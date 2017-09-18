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الجندي يهاجم شيوخ الفضائيات: «بطلوا وكسة وفتاوى مايصة» (فيديو)

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الجندي يهاجم شيوخ الفضائيات: «بطلوا وكسة وفتاوى مايصة» (فيديو) الجندي يهاجم شيوخ الفضائيات: «بطلوا وكسة وفتاوى مايصة» (فيديو)

التحرير

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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض فتاوى الشيوخ على شاشات الفضائيات، والتي انتشرت مؤخرا وأثارت آخرها أزمة فتوى جماع الميتة والبهائم، قائلًا: «نعاني وكسة في فتاوى الشيوخ».

وقال الجندي، خلال لقائه اليوم الاثنين ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": «يا ريت الشيوخ يبطلوا فتاوى مايصة، زي لو حد بيسأل شيخ عن حكم اللى يشتم والده، الشيخ بدل ما يقوله المصايب اللى ممكن تقع عليه من كده بيقوله ليس لها حد في الإسلام».

وتابع: «الشيخ شايف إن الفعل اللى ملوش حد يبقى إيه، يعنى كده نسيب الناس فى فتوى مايصة، واللى يشتم أبوه مش هيتجلد ولا هيحصل في أي حاجة، طيب فهمه إن ده أمر يرفضه الإسلام».

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واستكمل: «أنا كشيخ لو حد سألني السؤال ده هاطلعله قائمة بـ120 بلوة لو عمل كده، لكن الشيوخ بيقولوا ليس فيها حد في الإسلام، ودي إجابة مايعة وتؤدي إلى اكساب المستمع جرأة على ارتكاب الفعل».

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التحرير

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