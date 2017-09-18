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في الشرقية.. عامل يقطع أصابع زوجته لرفضها نقل ملكية منزلها إليه

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مصراوي Masrawy

في الشرقية.. عامل يقطع أصابع زوجته لرفضها نقل ملكية منزلها إليه

06:44 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

في الشرقية.. عامل يقطع أصابع زوجته لرفضها نقل ملكية منزلها إليه

الشرقية - فاطمة الديب:
قطع عامل إصبعي إبهام زوجته، وتعدى عليها بالضرب، بعد أن رفضت تسجيل منزل تملكه بقرية "الصالحية القديمة" التابعة لدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية باسمه.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي "السيدة. م. ل" 41 سنة - ربة منزل، مُقيمة بقرية "الصالحية القديمة"، مصابة بجروح قطعية متعددة بالرأس واليدين، وتعرضها لبتر كامل بإصبعي الإبهام، فضلًا عن جروح قطعية بإصبعي السبابة والوسطى من اليد اليسرى.

بالانتقال وسؤال والد المصابة، اتهم المدعو "السيد. الـ. م" 45 سنة، زوج المجني عليها، بالتعدي عليها بسلاح أبيض (سنجة) بسبب رفضها تسجيل منزل خاص بها باسمه، ولاذ بالفرار.

حرر عن ذلك المحضر 41 / 668 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم الهارب.​

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