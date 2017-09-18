محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير "الناضورة" شمالي الخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير "الناضورة" شمالي الخارجة
06:42 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير الناضورة شما
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
تفقد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة الناضورة" شمالي واحة الخارجة، وذلك رفقة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.
وجه المحافظ، خلال الجولة، إلى ضرورة الإسراع في معدلات الأداء والعمل خلال الفترات المسائية مع منح العاملين حوافز ومكافآت مالية نظير عملهم في غير أوقات العمل الرسمية.
كما وجه بالبدء في الاستعانة بمعدات الطرق لإنهاء الأعمال المطلوبة في أسرع وقت. كما طالب بإنشاء مكان انتظار سيارات في الجزء الغربي جنوبي طريق الناضورة، وترك الأراضي على نفس المستوى مع التسوية والتجميل وفرش الرمال.
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