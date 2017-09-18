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لجان مرور للوقوف على استعدادات مدارس أسوان للعام الدراسي

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مصراوي Masrawy

لجان مرور للوقوف على استعدادات مدارس أسوان للعام الدراسي

06:35 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

لجان مرور للوقوف على استعدادات مدارس أسوان للعام الدراسي

محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

أسوان - إيهاب عمران:

أمر محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، بتشكيل لجان مرور على جميع مدارس المحافظة للتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد، على أن يترأس هذه اللجان مساعدا المحافظ ورؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارة ومديرو عموم المديريات والقطاعات الخدمية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتضم في عضويتها المختصين من الإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح المحافظ أن هذه اللجان تغطي مختلف المدن والمراكز الإدارية للوقوف ميدانيًا على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث النظافة العامة داخلها وحولها، غلى جانب حالة المباني والأسوار والنوافذ ودورات المياه والفناء والمقاعد الخشبية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه اللجان ستقوم بالإبلاغ فورًا لغرفة عمليات المحافظة عن أي ملاحظات تؤثر على انتظام العملية التعليمية، مضيفًا أن المسح الميداني للجان تشمل جميع مدارس المحافظة.​

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