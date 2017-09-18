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ترامب: الأمم المتحدة لا تقدم نتائج تتماشى مع الاستثمارات

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مصراوي Masrawy

: الأمم المتحدة لا تقدم نتائج تتماشى مع الاستثمارات

06:43 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

ترامب: الأمم المتحدة لا تقدم نتائج تتماشى مع الاستثمارات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ):

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأمم المتحدة تأسست على أساس ـ "أهداف نبيلة حقا" ولكن يجب أن تستعيد ثقة شعوب العالم.

وقال ترامب: "لم تصل الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة إلى كامل طاقتها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة".

وأضاف أن هناك زيادة في تكاليف المنظمة "ولا نرى نتائج تتماشى وهذه الاستثمارات".

وأشاد ترامب بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لقيامه بـ"تغيير نمط الأعمال كما هو معتاد، وعدم التزامه باساليب الماضي عديمة الجدوى".

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