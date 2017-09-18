لقاء محتمل بين واشنطن وموسكو لتقاسم مسئولية دير الزور السورية

موسكو - (أ ش أ):

قال مصدر عسكري روسي، إن لقاء محتملا بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية سيعقد هذا الأسبوع لبحث تقاسم المسئولية في ريف محافظة دير الزور، شرق سوريا.

وأضاف المصدر - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الإثنين - أن المبادرة جاءت من الجانب الأمريكي، فيما قدمت روسيا مقترحات مبدئية بشأن مناطق المسؤولية، لافتا إلى أن اللقاء في حال انعقاده سوف يناقش مناطق المسئولية وتنسيق محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان البنتاجون اتهم - في وقت سابق - القوات الروسية بشن غارات على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.