السفير الأمريكي السابق بالقاهرة: السيسي حقق تقدما في استقرار مصر

(مصراوي):

أكد ديفيد وولش، السفير الأمريكي السابق بالقاهرة، أن مصر تمثل صديقا مهما للغاية للولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف وولش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، اليوم الاثنين، ب"الإيجابي للغاية"، حيث قال، في تصريحات صحفية، عقب حضوره اللقاء بمقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك، إن السيسي حقق تقدما ملحوظا للغاية في الاستقرار داخل مصر.

وأضاف أن اللقاء تناول بحث الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفرص تحقيق السلام.

وأشار إلي أن الرئيس السيسي استعرض تطورات الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر