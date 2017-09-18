الجيش اللبناني يضبط أسلحة وذخائر داخل مزرعة بالبقاع الغربي

بيروت - (أ ش أ):

داهمت قوة من الجيش اللبناني، مزرعة مشبوهة في البقاع الغربي؛ وضبطت داخلها بندقيتين حربيتين وقنبلة يدوية وكمية من الذخائر الخفيفة بالإضافة إلى عدد من بنادق الصيد وكمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة.

وأوضح بيان للجيش اللبنانى صدر مساء اليوم أن قوة من الجيش دهمت مزرعة أخرى في المحلة نفسها عائدة للمدعو خالد حسين الحاج من دون العثور عليه وقد ضبطت في داخلها كمية من المناظير الخاصة بالبنادق الحربية وأعتدة عسكرية متنوعة.

وفي الإطار نفسه قبضت قوة من الجيش في بلدة اللبوة على عدد من المواطنين المطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في أوقات سابقة وضبطت داخل منزل المدعو علي محمد العيتاوي بندقية حربية وكمية من الذخائر الخفيفة.