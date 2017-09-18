أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي: على قطر عدم الإضرار بمصالح الدول العربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: على قطر عدم الإضرار بمصالح الدول العربية

06:46 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

السيسي: على قطر عدم الإضرار بمصالح الدول العربية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لشخصيات أمريكية إن الوقت قد حان للتصدي بفاعلية للأطراف الداعمة للإرهاب.

وتابع، الإثنين، وفقًا لما أوردته "إكسترا نيوز" إنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية.

وأكد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة "برصيد كبير من الانجازات واقتحام

    أخبار

  • فرج عامر: السيسي نجح باقتدار في جعل العالم يهتم بمصر

    أخبار

  • عُمر خيرت بالمسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا

    أخبار

  • سياسيون: 5 قضايا على مائدة حوار السيسي وترامب

    أخبار

إعلان

a8ad148d4d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب