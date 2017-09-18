السيسي: على قطر عدم الإضرار بمصالح الدول العربية
السيسي: على قطر عدم الإضرار بمصالح الدول العربية
06:46 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
(مصراوي):
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لشخصيات أمريكية إن الوقت قد حان للتصدي بفاعلية للأطراف الداعمة للإرهاب.
وتابع، الإثنين، وفقًا لما أوردته "إكسترا نيوز" إنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية.
وأكد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة "برصيد كبير من الانجازات واقتحام
-
فرج عامر: السيسي نجح باقتدار في جعل العالم يهتم بمصر
-
عُمر خيرت بالمسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا
-
سياسيون: 5 قضايا على مائدة حوار السيسي وترامب
إعلان
إعلان