السيسي: على قطر عدم الإضرار بمصالح الدول العربية

(مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لشخصيات أمريكية إن الوقت قد حان للتصدي بفاعلية للأطراف الداعمة للإرهاب.

وتابع، الإثنين، وفقًا لما أوردته "إكسترا نيوز" إنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية.

وأكد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني.