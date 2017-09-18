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الأوقاف تؤكد ضرورة الاستفادة من دروس الهجرة النبوية

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تؤكد ضرورة الاستفادة من دروس الهجرة النبوية

06:33 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الأوقاف تؤكد ضرورة الاستفادة من دروس الهجرة النبوية

وزارة الأوقاف

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة بالمساجد التابعة للوزارة وذلك بعنوان "دروس من الهجرة النبوية".

وأشارت وزراة الأوقاف- في بيان لها اليوم الاثنين- إلى الدروس المستفادة من الهجرة، ومنها حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وترسيخ القيم الإنسانية، والتحلي بمكارم الأخلاق ومنها الإيثار والعفة، وكذلك التحول الإيجابي نحو البناء والتعمير بالعلم والعمل والاتقان، وفهم الواقع جيدًا والتكيف معه وبناء الحكم على الفهم الدقيق له لاستعادة مكانة الامة الاسلامية المتميزة والمستحقة بين الامم.

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير و بضابط الوقت ما بين 15– 20 دقيقة كحد أقصى وفق ما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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