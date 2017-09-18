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«آثار الأقصر»: منصب مصطفى وزيري الجديد بسبب جهوده

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«آثار الأقصر»: منصب مصطفى وزيري الجديد بسبب جهوده «آثار الأقصر»: منصب مصطفى وزيري الجديد بسبب جهوده

التحرير

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أصدر الدكتور خالد عناني وزير الدولة لشئون الآثار، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، أمينًا عاما للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح أحمد خليفة مدير العلاقات العامة بقطاع آثار الأقصر، لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، أن قرار الوزير حمل رقم 356 لسنة 2017، حدد تعيين وزيري لمدة عام بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تكليلًا لجهوده خلال الأعوام السابقة.

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وكان الدكتور مصطفى وزيري شغل منصب مدير عام آثار الأقصر منذ عام 2013، كما ترأس البعثة المصرية العاملة في منطقة ذراع أبو النجا بمدينة القرنة منذ 4 أشهر، والتي نجحت في اكتشاف مقبرتين حتى الآن.

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التحرير

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