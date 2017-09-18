«صحة قنا»: 90 مصابا و23 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق منذ بداية العام

التحرير

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كشف الدكتور أيمن محمود خضاري، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، حصيلة دماء المواطنين على الطرق.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، إن أكثر حوادث الطرق في قنا منذ بداية العام وقعت على أسفلت «قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي»، و«الصحراوي الغربي قنا - الأقصر، فضلا على طريقي «قنا - نجع حمادي الصحراوي الشرقي» وطريق «القاهرة - أسوان الزراعي».

وأكد خضاري أن الطرق المذكورة شهدت ما يقارب ـ38 حادثة منذ قرابة 8 أشهر، وذلك بحسب الحصر التقريبي لمستشفيات مدن ومراكز شمال وجنوب محافظة قنا.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحوادث المذكورة أسفرت عن قرابة 90 مصابًا و23 حالة وفاة.

وأوضح خضاري أن المستشفيات في مدن ومراكز المحافظة تستقبل جميع حالات المصابين أو الوفيات جراء حوادث الطرق، ويتم حصرها فور وصولها إلى المستشفيات وإبلاغ وزارة الصحة ومديرية الأمن بمحافظة قنا.