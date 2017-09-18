الرئيس الصينى يناقش مع ترامب تفاصيل زيارته المرتقبة لبكين

بكين - (أ ش أ):

بحث الرئيسان الصينى شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب الزيارة المرتقبة للأخير إلى الصين قبل نهاية العام الجاري والأوضاع المتأزمة في شبه الجزيرة الكورية فى محادثة هاتفية تمت بينهما، اليوم الإثنين.

وذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الصينية، بأن شي قال إن الصين والولايات المتحدة تشتركان فى مصالح مشتركة واسعة النطاق، منوها بما يشهده التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات من زخم قوى فى الوقت الحالى.

وأعرب عن سعادته باستمرار الاتصالات بينه وبين الرئيس الأمريكي بشكل منتظم حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة لزيارة الدولة التى سيقوم بها ترامب اليها، داعيا كلا الجانبين الى العمل بشكل وثيق لضمان ان تكون الزيارة مثمرة وان تعطى دفعة جديدة لجهود تتمية العلاقات الصينية الامريكية.

من جانبه، قال ترامب انه يتطلع الى زيارة الصين، معربا عن امله فى ان تؤدى هذه الزيارة الى دفع العلاقات الثنائية قدما.