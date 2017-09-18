معلمون في أسيوط يتجمهرون اعتراضا على نقلهم (صور)

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أسيوط ـ محمد ممدوح

تجمهر عدد من معلمى ديروط أمام مبنى الإدارة التعليمية التابعة لمديرية أسيوط، اليوم الاثنين.

واعترض المعلمون المحتجون على قرار نقل وندب 270من الحاصلين على دبلوم معلمين لسد عجز مدارس بقرى تابعة للمركز.

واستعان مسؤولو إدارة ديروط التعليمية بمركز الشرطة لتفريق المعلمين المتجمهرين.

وقالت منى زكري، إحدى المنضمات لتجمهر المعلمين، إنها تعمل معلمة أول بإدارة ديروط التعليمية منذ 21عامًا وتنقلت خلالها بأغلب قرى المركز.

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وأضافت المعلمة: «بدلا من مراعاة ظروف السن والحالة الصحية، فوجئت بانتدابي إلى قرية الكودية»، لافتة إلى أنها فوجئت بإصدار قرارات الانتداب لكبار السن ومن قاموا بخدمة الإدارة التعليمية بعدد من القرى وترك حديثي التخرج في المدارس داخل نطاق المدينة.

وفتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في قرار سابق، باب التظلمات للمعلمين المتضررين من حركة التعليم الابتدائي بإدارة ديروط التعليمية من خلال لجنة خاصة لذلك.

ووجه المحافظ بضرورة تحري الدقة في البت بالتظلمات ومراعاة حالة المعلمين المتضررين.