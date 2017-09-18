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محافظ الجيزة: نعتمد على الإمكانيات الذاتية في تصنيع معدات النظافة

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محافظ الجيزة: نعتمد على الإمكانيات الذاتية في تصنيع معدات النظافة

06:04 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

محافظ الجيزة: نعتمد على الإمكانيات الذاتية في تصنيع معدات النظافة

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

الجيزة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن المحافظة تعتمد على الإمكانيات الذاتية في تصنيع معدات وصناديق القمامة عن طريق مصانع وورش الهيئة العامة للنظافة والتجميل توفيرا للنفقات بدلًا من شراء هذه المعدات من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل تمتلك إمكانيات مادية وبشرية هائلة وفنيين متخصصين.

وأوضح الدالي، في تصريحات اليوم الاثنين، عقب تفقده معدات نظافة جديدة، أن المعدات تخدم مراكز ومدن العياط وأوسيم والبدرشين وإطفيح، حيث تم توزيع 50 صندوق وعربة يد لكل مدينة كما تخدم السيارات قرى منيل السلطان وصول والبرمبل بمركز ومدينة إطفيح وقرية القطوري بمركز ومدينة العياط.

وأضاف أن المعدات الجديدة تبلغ تكلفتها 2,6 مليون جنيه وتعد الدفعة الأولى التى يتم منحها لمراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من توزيع معدات وصناديق قمامة على جميع الأحياء بالمحافظة.

في سياق متصل، شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات موسعة لرفع كفاءة شوارع المجزر الآلي والمدرسة والمنطقة المحيطة بحديقة الحيوان وحديقة الأورمان بحي جنوب الجيزة.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، الهيئة باستمرار العمل بكافة القطاعات لرفع كفاءة النظافة وصيانة المسطحات الخضراء ورفع أي تراكمات أولا بأول.

من جانبه، قال المهندس عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إنه تم الدفع بفرق النظافة والدهانات ومعدات الهيئة وتم إعادة زراعة حديقة تمثال نهضة وصيانة المسطحات الخضراء بشارع النهضة والجامعة.

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