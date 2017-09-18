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فلسطين ترسل طاقمًا طبيًا إلى جزر الكاريبي المنكوبة

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مصراوي Masrawy

فلسطين ترسل طاقمًا طبيًا إلى جزر الكاريبي المنكوبة

06:06 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

فلسطين ترسل طاقمًا طبيًا إلى جزر الكاريبي المنكوبة

وزير الصحة الفلسطيني دكتور جواد عواد

رام الله - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الفلسطيني دكتور جواد عواد، إرسال طاقم طبي إلى جزر الكاريبي المنكوبة، لتقديم المساعدة والرعاية الطبية للمصابين، إثر الإعصار المدمر الذي ضرب الجزر مؤخرا، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.

وقال الوزير عواد، في بيان صحفي: "الفريق الطبي يضم أطباء وجراحين متخصصين في مجالات طب الطوارئ، وجراحة الأطفال، والجراحة العامة، وجراحة الصدرية والأوعية الدموية، وجراحة العظام".

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