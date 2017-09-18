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«تعليم أسوان»: تعيين 500 معلم لسد العجز بالمدارس

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«تعليم أسوان»: تعيين 500 معلم لسد العجز بالمدارس «تعليم أسوان»: تعيين 500 معلم لسد العجز بالمدارس

التحرير

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صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان باستمرار جهود الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال شاهين في بيان له اليوم الاثنين إن مديرية التربية والتعليم تعاقدت مع 500 معلمً عقب اعتماد وزير التربية والتعليم مسابقة المعلمين، لافتا إلى أنه سيتم توزيعهم بحسب قرب المعينين لأقرب إدارة بها عجز.

وأشار  في بيانه إلى استمرار تسليم الكتب للإدارات التعليمية من أجل توزيعها على المدارس، مبينا أن إجمالى الكتب المدرسية التى تسلمتها مخازن مديرية التربية والتعليم بأسوان وصلت إلى نحو 91% حتى الآن.

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وأضاف شاهين أيضا أن مديرية التربية والتعليم أعادت تأهيل أكثر من 7500 مقعد مدرسى ووزعتها على المدارس.

وفي نفس السياق، ذكر المحافظ مجدى حجازى، في بيان له، أنه تم تشكيل مجموعة من لجان فنية مختصة - أطلق عليها «لجان المحافظ»- للمرور على جميع مدارس المحافظة للوقوف ميدانيا على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد من حيث النظافة العامة داخلها وحولها بجانب حالة المبانى والأسوار والنوافذ ودورات المياه والفناء والمقاعد الخشبية. 

ويرأس اللجنة مساعدو المحافظ وتضم رؤساء المدن والمراكز وأيضًا وكلاء الوزارة ومديرو عموم المديريات والقطاعات الخدمية المشهود لهم بالكفاءة.

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التحرير

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