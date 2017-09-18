بعد اتهامه بتزييف هوية​ السويس.. المحافظ: هجوم غير مبرر

السويس - حسام الدين أحمد:

قال محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، إن أعمال التطوير الجارية حاليًا بمقر ديوان المحافظة، وتشمل تغيير ألوانه إلى الأصفر والطوبي، لن تمس شعار السويس الممثل لهويتها، ولا ألوانه التي يعتز بها مواطنو المدينة (الأزرق والأحمر والأبيض)، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية بتوحيد ألوان المنشآت الحكومية.

جاء ذلك ردًا على موجة محلية من الانتقادات شهدتها صفحات مواقع التواصل المهتمة بالسويس، والتي عبر نشطاء خلالها عن رفضهم تغيير ألوان شعار المحافظة، بعد أن طالته بالخطأ أعمال دهانات مقر الديوان.

وقد أعرب المحافظ عن استيائه مما اعتبره "هجومًا غير مبرر على شخصه"، وقال خلال جولته اليوم لمتابعة استعدادات المنشآت التعليمية للعام الدراسي الجديد: "من يركزون على ذلك لا يرون أي إيجابيات"، لافتًا إلى ما تم إنجازه من مشروعات خلال فترة توليه.

وأثارت واقعة استبدال الألوان المميزة للمحافظة موجة شديدة من الانتقاد على صفحات التواصل المهتمة بالسويس، ودشنت مجموعة من النشطاء "هاشتاج" حمل عنوان "السويس _ لونها _ أزرق"، اعتراضًا على تغيير ألوان مقر الديوان وحي فيصل وأرصفة الشوارع، ووصل الأمر إلى حد إرسال شكاوى على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، تتهم المحافظ بـ "تزييف هوية المحافظة".