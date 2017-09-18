بوتين: نتائج المرحلة الأخيرة من مناورات "الغرب 2017" إيجابية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن قائد قوات المنطقة العسكرية الغربية الروسية، الفريق أول أندريه كارتابولوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شيوجو قيما إيجابيا نتائج المرحلة الأخيرة من مناورات "الغرب 2017".

وقال كارتابولوف، الإثنين، إن تقييم الرئيس بوتين ووزير الدفاع كان عاليا، فقد كان نطاق المناورات واسعة النطاق اليوم بتنفيذ مهام متزامنة في 3 ميادين على جبهة يبلغ امتدادها حوالي 600 كلم".

في نفس السياق ، كرم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، اللواء أوليج بيلوكونيف، العسكريين الروس المشاركين في مناورات "الغرب ــ 2017".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس المشاركين في المناورات الاستراتيجية المشتركة " الغرب ــ 2017 "مُنحوا شارات تكريم تذكارية باسم وزارة الدفاع البيلاروسية .

يُذكر أن مناورات "الغرب - 2017 " الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية بدأت في الفترة 14 سبتمبر الجاري وتنتهي 20 سبتمبر.

وشارك فيها 12700 ألف جندي، وحوالي 70 طائرة ومروحية ونحو680 وحدة من التقنيات العسكرية، بما في ذلك 250 دبابة و 200 مدفع وراجمة صواريخ ومدفع هاون.

وجرت المناورات تحت قيادة رئيسي هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية.