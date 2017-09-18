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بلومبيرج: مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار

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مصراوي Masrawy

بلومبيرج: تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار

06:03 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

بلومبيرج: مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - (أ ش أ):
انتزعت مصر الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبا للاستثمار على مستوى القارة السمراء، وذلك بحسب تقرير "أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018" الصادر عن بنك راند ميرشنت.

وذكرت بلومبيرج الاخبارية فى تقرير لها أن مؤشر جاذبية الاستثمار التابع لمؤسسة أر إم بي (RMB) يعمل على قياس مستوى النشاط الاقتصادي للدولة على أساس السهولة النسبية لممارسة الإعمال بها، وقد احتلت جنوب إفريقيا مركز الصدارة في جميع الإصدارات الست السابقة من التقرير المذكور.

وأضافت أن مصر أزاحت دولة جنوب إفريقيا من مركز الصدارة، لعدة أسباب، يأتي على رأسها حصول مصر على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بها، في الوقت الذي شهدت فيه جنوب إفريقيا تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي بها، حيث تدهورت معدلات النمو الاقتصادي بصورة ملحوظة خلال السبعة أعوام الماضية.

وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا تواجه أيضا مخاوف متزايدة بشأن قضايا القوة المؤسسية والحوكمة ،بالرغم من أن المزايا التي تتمتع بها جنوب إفريقيا تتمثل في عملتها، وأسواق الأسهم ورأس المال، والتي مازالت تمثل ميزة تنافسية تتمتع بها جنوب إفريقيا عن باقي الدول الأفريقية الأخرى، حيث لازال الكثير من هذه الدول يواجه قيود واختناقات في السيولة.

وأوضحت أن المغرب جاءت في المركز الثالث في التصنيف، بينما انتزعت إثيوبيا المركز الرابع من غانا لتحل الأخيرة في المركز الخامس.

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