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أمريكا تؤكد دعمها لإصلاح "الأمم المتحدة"

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مصراوي Masrawy

أمريكا تؤكد دعمها لإصلاح "الأمم المتحدة"

05:51 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

المندوبة الأمريكية بمنظمة الأمم المتحدة نيكي هايلي

نيويورك - (أ ش أ):

أكدت المندوبة الأمريكية بمنظمة الأمم المتحدة نيكي هايلي، الإثنين، على أهمية دعم رؤية إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الجهود ستستمر من أجل الحصول على دعم جميع أعضاء المنظمة الدولية.

وقالت هايلي - في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ72 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن 70 دولة من بين 193 عضوا بالأمم المتحدة لم توقع بعد على وثيقة دعم الإصلاح بالأمم المتحدة.

وأضافت: "مهمتنا اليوم هي ألا نرضى بأقل من توافق كامل على أجندة الإصلاح".

وأكدت المندوبة الأمريكية أن الهدف الحالي هو إقناع الممثلين الذين لم يوقعوا بعد على الإعلان أن ينضموا للجهود الرامية إلى جعل المنظمة الدولية أكثر فعالية وشفافية ومسؤولية.

كما أعربت هايلي عن اعتقاد بلادها بأنه يمكن صناعة التاريخ عبر التقارب كمجتمع دولي حقيقي من أجل الإصلاح، مشيرة إلى أهمية محاربة العقليات التقليدية والمقاومة للتغيير.

وتابعت هايلي: "اليوم هو يوم رائع يمثل بداية العملية وليس النهاية، نحن دائما أقوى عندما نتحدث بصوت واحد"، مشيرة إلى أن مستقبل تلك المنطمة الدولية يستحق هذا الجهد الإضافي.

هذا المحتوى من

Asha

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