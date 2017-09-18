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مجلس النيابة الإدارية يجتمع بتشكيلة الجديد ويناقش منظومتي التأديب والتظلمات

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مصراوي Masrawy

مجلس النيابة الإدارية يجتمع بتشكيلة الجديد ويناقش منظومتي التأديب والتظلمات

06:00 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مجلس النيابة الإدارية يجتمع بتشكيلة الجديد ويناقش منظومتي التأديب والتظلمات

النيابة الإدارية

كتب – أحمد أبو النجا:

انعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بتشكيله الجديد برئاسة المستشارة فريال قطب، وعضوية كل من المستشارة محاسن كامل، والمستشارة سامية المتيم، والمستشارة سناء زمزم، والمستشار جلال الأدغم، والمستشار فؤاد معوض منصور، والمستشار صبري سلامة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن الاجتماع تطرق لمناقشة شئون النيابة الإدارية وتعديل نظام العمل بمنظومة لجان التأديب والتظلمات بما يكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها على الوجه الأكمل داخل منظومة العدالة المصرية.

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