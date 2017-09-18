أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

علي جمعة: من يفتي بحرمة فوائد البنوك لا يفهم

Google+ Print
علي جمعة: من يفتي بحرمة فوائد البنوك لا يفهم علي جمعة: من يفتي بحرمة فوائد البنوك لا يفهم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن فوائد البنوك حلال، مطالبًا من يقول غير ذلك بالقراءة في الإسلام جيدًا.

وأضاف جمعة، خلال لقائه اليوم الاثنين مع الإعلامي حسن الشاذلي، ببرنامج "والله أعلم" عبر فضائية "سي بي سي"، أن فوائد البنوك ليست حرامًا، موضحا أن الربا حرام في الإسلام، لكن الفوائد تختلف عنه، وتابع: «فوائد البنوك لو كانت حرامًا لأفتينا بأنها حرام».

واستكمل: «الكثير من البسطاء لا يدركون وظيفة البنوك»، متهما من يفتي بحرمة الفائدة منها بأنه «لا يفهم»، على حد قوله.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا