علي جمعة: من يفتي بحرمة فوائد البنوك لا يفهم

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن فوائد البنوك حلال، مطالبًا من يقول غير ذلك بالقراءة في الإسلام جيدًا.

وأضاف جمعة، خلال لقائه اليوم الاثنين مع الإعلامي حسن الشاذلي، ببرنامج "والله أعلم" عبر فضائية "سي بي سي"، أن فوائد البنوك ليست حرامًا، موضحا أن الربا حرام في الإسلام، لكن الفوائد تختلف عنه، وتابع: «فوائد البنوك لو كانت حرامًا لأفتينا بأنها حرام».

واستكمل: «الكثير من البسطاء لا يدركون وظيفة البنوك»، متهما من يفتي بحرمة الفائدة منها بأنه «لا يفهم»، على حد قوله.