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افتتاح 15 مدرسة جديدة لاستيعاب الطلاب في قنا

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افتتاح 15 مدرسة جديدة لاستيعاب الطلاب في قنا افتتاح 15 مدرسة جديدة لاستيعاب الطلاب في قنا

التحرير

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أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا عن تشغيل 15 مدرسة جديدة بمختلف الإدارات التعليمية لاستيعاب أعداد الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويبلغ عدد المدارس بنطاق محافظة قنا 2228 مدرسة، ويصل عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية إلى حوالي 734 ألف طالب وطالبة، موزعين على 9 إدارات تعليمية.

وقال الهجان في بيان له اليوم الاثنين إن أجهزة المحافظة انتهت من استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018.

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وأكد المحافظ في بيانه أنه أعطى تعليماته لمسؤولى مديرية التربية والتعليم في المحافظة بالاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس وبمتابعة توزيع الكتب في المواعيد المحددة، لافتا إلى وصول الكتب المدرسية إلى مخازن المديرية. 

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمناطق المحيطة بأسوار المدارس حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.

بدوره، قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم وضع خطط لإدارة الأزمات ومواجهة المواقف الطارئة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها من أجل تهيئة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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التحرير

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