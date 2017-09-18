كيم كاردشيان تنشر صورة لوالدتها وجدتها.. وتعليقات: "جمالك وراثي"

كتب - مصرواي:

نشرت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، صورة على حسابها على "إنستجرام"، لأمها وجدتها، أثارت اعجاب مئات الآلاف من متابعيها.

ظهرت في الصورة التي التقطت منذ ما يقرب 50 عامًا، بالتحديد من عام 1970، كريس جينر (والدة كيم) ووالدتها ماري جو شانون. وعلق المعجبون أن كيم جميلة جدا بفضل الوراثة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وستبلغ أم كيم، كريس جينر هذا العام 62 سنة، ويدعونها في الأسرة بمودة إيمي جاي، وسيبلغ عمر جدتها ماري شانون — 84 عامًا.

ونالت الصورة اعجاب أكثر من 800 ألف شخص، بالإضافة إلى آلاف التعليقات المعجبة بالصورة، والتي أشادت بجمال والدة كيم وجدتها وعن تطابق شكلها معهما.