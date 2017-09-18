وزير التعليم العالي: مصر مظلومة في تقييم الجامعات عالميا

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صرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن التأمين الصحي الخاص بالعاملين في وزارته غير جيد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الهيئات والجهات تتمتع بتأمين صحي أفضل.

وأضاف الوزير، بكلمته في اجتماع مجلس جامعة المنيا اليوم الاثنين، إن إشاعات خطر تعديل قانون الجامعات خطر كبير، مشيرا إلى أن كل شيء قابل للتغيير شريطة دراسته.

وأكد عبدالغفار حرية ممارسة الشعائر الدينية داخل الجامعة، منوها إلى أنه لم يطلب منع صلاة الطلاب داخل الزاويا بالجامعات.

وقال وزير التعليم العالي إن الحرية مكفولة للطلاب بأداء صلواتهم سواء داخل المسجد أو الزوايا في الجامعة.

وذكر الوزير أن تقييم وترتيب جودة الجامعات عالميا غير حقيقي، إذ أنه يتوقف على أسس معينة، منها عدد الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية، وهو ما يظلم الجامعات المصرية لأن أغلب أبحاثها تنشر باللغة العربية.

وأوضح عبدالغفار أنه يعمل على تعديل بعض نصوص قانون الجامعات الصادر عام 2004، لافتا إلى تعديل الوزارة 5 قوانين خلال خمسة أشهر، وهو نفس عدد القوانين التي تم تعديلها على مدار تاريخ الوزارة.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة أنهت دورها فيما يخص الاتحادات الطلابية، من خلال وضع اللائحة الخاصة بها ومراجعتها، متابعا: «الخطوة المقبلة تنظيم كل جامعة انتخاباتها كيفما شاءت، ولكل رئيس جامعة الحق وحده في كيفية إدارة واستغلال إمكانيات الجامعة».