أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طارق عامر: لا صدمات في الأسعار العام المقبل.. وتخطينا القرارات الصعبة

Google+ Print
طارق عامر: لا صدمات في الأسعار العام المقبل.. وتخطينا القرارات الصعبة طارق عامر: لا صدمات في الأسعار العام المقبل.. وتخطينا القرارات الصعبة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا يتوقع أي صدمات في الأسعار أو الاقتصاد خلال العام القادم. مضيفا: "أنجزنا فترة الإصلاحات وتخطينا القرارات الصعبة".  

وتابع طارق عامر، في لقاء مع تلفزيون "بلومبرج"، اليوم، قائلا: "إن الآن خارج الخندق، والخروج منه كان صعبا للغاية"، مؤكدًا أن استعراض البرنامج الثاني لصندوق النقد الدولي، الذي سينتهي في أكتوبر القادم، "سيكون طبيعيا".

شاهد أيضا

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر الآن أصبح قائما على التصدير، وأنه بعد 10 أشهرمن قرار تحرير سعر الصرف في مصر، فإن الاقتصلد يستجيب بشكل جيد جدا لهذا القرار، وزاد الناتج المحلي إلى 4.9% خلال الربع الرابع من السنة المالية السابقة مقابل 4.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه. وقال عامر: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ونتقدم بسرعة كبيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية