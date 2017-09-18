طارق عامر: لا صدمات في الأسعار العام المقبل.. وتخطينا القرارات الصعبة

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا يتوقع أي صدمات في الأسعار أو الاقتصاد خلال العام القادم. مضيفا: "أنجزنا فترة الإصلاحات وتخطينا القرارات الصعبة".

وتابع طارق عامر، في لقاء مع تلفزيون "بلومبرج"، اليوم، قائلا: "إن مصر الآن خارج الخندق، والخروج منه كان صعبا للغاية"، مؤكدًا أن استعراض البرنامج الثاني لصندوق النقد الدولي، الذي سينتهي في أكتوبر القادم، "سيكون طبيعيا".

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وأوضح محافظ البنك المركزي، أن اقتصاد مصر الآن أصبح قائما على التصدير، وأنه بعد 10 أشهرمن قرار تحرير سعر الصرف في مصر، فإن الاقتصلد يستجيب بشكل جيد جدا لهذا القرار، وزاد الناتج المحلي إلى 4.9% خلال الربع الرابع من السنة المالية السابقة مقابل 4.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه. وقال عامر: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ونتقدم بسرعة كبيرة".