وزير الإسكان يوزع عقود تمليك وحدات الإسكان الاجتماعي في المنيا

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وزع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، عقود تمليك مشروع الإسكان الاجتماعي على عدد من المواطنين في محافظة المنيا.

وزار مدبولي مدينة المنيا الجديدة برفقة المحافظ اللواء عصام البديوي، وتفقدا مشروعات الإسكان.

كما تفقد الوزير مشروع الإسكان الاجتماعي ووزع عقود التمليك على المواطنين.

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وزار وزير الإسكان أيضا مدينة ملوى لتفقد عدد من محطات المياه، ومشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح توسعات محطه مياه ملوى بسعة 34 ألف م3 /يوم، ومحطة مياه إبشادات بسعة 26 ألف م3 /يوم، ومحطة مياه بني عامر بمركز العدوة بسعة 26 ألف م3/ يوم.