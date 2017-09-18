قنا تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، عن انتهاء المحافظة من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن العام الدراسي الجاري يشهد تشغيل 15 مدرسة جديدة على مستوى مختلف الإدارات التعليمية.

أشار المحافظ أيضًا إلى أن عدد المدارس داخل نطاق المحافظة بلغ ألفين و228 مدرسة، وأن عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية يصل إلى 734 ألف طالب وطالبة، موزعين على إدارات المحافظة التسع التعليمية.

وفي السياق، وجه المحافظ مسؤولي مديرية التربية والتعليم إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس، ومتابعة توزيع الكتاب المدرسي في المواعيد المحددة.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية إلى ضرورة تكثيف أعمال رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظًا على المظهر الحضاري.

ومن جانبه، لفت الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى خطة لإدارة الأزمات ومواجهة المواقف الطارئة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات لتهيئة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.