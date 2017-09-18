15 قتيلًا على الأقل في اعتداءات انتحارية في شمال شرق نيجيريا

(أ ف ب):

قتل 15 شخصًا على الأقل، الإثنين، في ثلاثة اعتداءات انتحارية وقعت اثناء عملية توزيع مواد غذائية في مخيم للنازحين في شمال شرق نيجيريا حيث تشن جماعة بوكو حرام هجمات بانتظام كما افادت مصادر متطابقة.

وقال عامل في منظمة مساعدات انسانية رفض كشف اسمه "وقع تفجيران انتحاريان عند الساعة 11،10 (10,10 بتوقيت جرينتش) في قرية ماشالاري (ولاية بورنو)، واسفرا عن مقتل 15 شخصا واصابة 43 آخرين بجروح".

وأضاف أن انتحارية فجرت نفسها بعد دقائق بالقرب من المكان بدون ان يتسبب ذلك بسقوط ضحايا. وأكد أن الانتحاريين الثلاثة كانوا نساء.

وقال باباكورا كولو، العضو في ميليشيات مدنية تقاتل بوكو حرام إن "15 شخصًا على الأقل قتلوا، كما تفيد معلوماتنا الأولية، وإن كثيرين آخرين أُصيبوا".

وأوضح لوكالة فرانس برس "ارسلنا فرقا إلى المكان".

وتقع قرية ماشالاري في إقليم كوندوغا، الذي يبعد حوالى عشرين كيلومترا من عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري، التي تعرضت لعدد كبير من هجمات بوكو حرام منذ بداية أغسطس.

وفي منتصف أغسطس، اسفر اعتداء انتحاري ثلاثي نفذته ايضا انتحاريات، عن 28 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في المنطقة نفسها، عند مخرج أحد مخيمات اللاجئين.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد إقليم كوندوغا عددا كبيرا من الهجمات المتفرقة التي استهدفت مزارعين او قرويين تتهمهم الجماعة الجهادية بأنهم مخبرون للجيش النيجيري.

وأسفرت اعتداءات بوكو حرام التي اتسمت بعنف شديد في منطقة بحيرة تشاد خصوصا، عن أكثر من 20 الف قتيل و2،6 مليون مهجر منذ حملت الجماعة المتطرفة السلاح في 2009.