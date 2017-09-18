أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: القبض على تكفيريين أثناء زرعهما عبوات ناسفة وسط سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: القبض على تكفيريين أثناء زرعهما عبوات ناسفة وسط سيناء

05:03 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

المتحدث العسكري: القبض على تكفيريين أثناء زرعهما عبوات ناسفة وسط سيناء

العقيد تامر الرفاعي

كتب - مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، من القبض على تكفيريين اثنين بوسط سيناء، أثناء قيامهما بزرع عبوات ناسفة بطريق تحرك القوات.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف وتدمير 3 عربات دفع رباعي و3 دراجات نارية و4 أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مخزن يحتوى على كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة العناصر التكفيرية.

وأشار إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيرىين شديدي الخطورة بشمال سيناء

    أخبار

  • المتحدث العسكري السابق يدشن شركة إنتاج إعلامي

    أخبار

  • محللان أمنيان: هجوم العريش رد فعل على تصفية "إرهابيي" أرض اللواء

    أخبار

  • المتحدث العسكري: ضبط مليون و250 ألف قرص "ترامادول" على الحدود الغربية

    أخبار

إعلان

903fafdb4d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"