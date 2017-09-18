المتحدث العسكري: القبض على تكفيريين أثناء زرعهما عبوات ناسفة وسط سيناء

كتب - مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، من القبض على تكفيريين اثنين بوسط سيناء، أثناء قيامهما بزرع عبوات ناسفة بطريق تحرك القوات.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف وتدمير 3 عربات دفع رباعي و3 دراجات نارية و4 أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مخزن يحتوى على كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة العناصر التكفيرية.

وأشار إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.