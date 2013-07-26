الحلقة (14) من "حدود شقيقة": مختار "أم النار" يتفاوض مع أهالي الضيعة في جلسة حوار

كتب : سهيلة حامد منذ 33 دقيقة

أكد مهران نجل المختار، المنظم للاعتصام، أن والده لن يتحدث معهم، وفي الحلقة (14) من المسلسل السوري "حدود شقيقة" اختلف كل من سليم وقاسم وباقي أعضاء الضيعة حول الشخص الذي سيعرض على المختار مطالب الضيعة.

استمع "المختار" إلى مطالب الضيعة فنشبت خلافات بينهم، أدت إلى انصراف المختار، ثم عاد مجددًا بعد أن انتهى الخلاف، وتوصل إلى حلول تناسب الجميع في إطار كوميدي، وكعادته التقد المختار صورة تحت عنوان "أهل الضيعة والمختار في مؤتمر الحوار الأول والأخير".

ومن ناحية أخرى، ظهرت سلوى ودوري وهم في إحدى الحدائق وهم يعيشان قصة حب بعيدًا عن الضيعة.

من جانبهم، نظم أهالي ضيعة "أم النور" اعتصام أمام منزل المختار، لكن مساعده خرج لهم للتفاوض وطلب منهم العودة إلى منازلهم وأعطى لهم يومين عطلة وأجرهم سيظل إلى منزلهم.