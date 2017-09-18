إعصار ماريا.. مخاوف من أمواج مدمرة في جزيرة"جوادلوب" وتعزيزات أمنية مكثفة

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

تترقّب جزيرة جواديلوب الفرنسية في منطقة الكاريبي وصول الإعصار "ماريا" اليوم، الإثنين، بعد أن وّجّه إليها تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالأعاصير، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الإعصار "إيرما".

وأفادت الأرصاد الجوية الفرنسية، بأنها تتوقع اعتبارًا من اليوم الإثنين، أن تشهد جواديلوب "بحرًا مائجًا جدًا ورياحًا عاتية مع هبوب رياح تصل إلى 200 كلم في الساعة وأمطارًا غزيرة يمكن أن تبلغ 400 مليمتر محليًا"، وسط توقعات بارتفاع قوة الإعصار "ماريا" من الفئة الأولى إلى الثالثة، ومروره على مسافة قريبة جدًا من المنطقة ليلة الإثنين/الثلاثاء.

من جانبها، قرّرت الحكومة الفرنسية إرسال تعزيزات من 110 عسكريين كدعم إضافي لأجهزة الحماية المدنية، تحسبًا لوصول الإعصار "ماريا". وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، إنه مع قوة الإعصار ماريا المُقدّرة "بين الفئة الثانية والثالثة هذا يظهر أننا سنواجه صعوبات جمّة".

وذكر، في تصريحات بباريس، أن جواديلوب مثلت المركز الذي ننطلق منه لإمداد جزيرة سان مارتان وتنظيم مجمل المناوبات الجوية والإمدادت". وأضاف"أرسلنا منذ، أمس السبت، وسائل جديدة للحماية وسنرسل هذا المساء 110 عسكريين للحماية المدنية إلى المنطقة".

وأشار إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص موجودون في المكان للإشراف على المسائل الأمنية وإعادة الإعمار والسهر على الإمداد. مُتابعًا "في الساعات المقبلة نعتزم إرسال ما بين 400 و500 شخص كتعزيزات إضافية عند الحاجة.

كما أمرت السلطات كافة المدارس في منطقة جوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي بإغلاق أبوابها اليوم، الاثنين، مع تأهب المنطقة لاستقبال ثالث إعصار في أقل من أسبوعين. وذكرت السلطات المحلية في جوادلوب أن حالة تأهب قصوى ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل (1600 بتوقيت جرينتش) وسيتم إغلاق كافة أماكن العمل حتى إشعار آخر.

كما تم توجيه السكان إلى التأكد من توافر إمدادات تكفيهم لعدة أيام وأن منازلهم وأماكن الإيواء الخاصة بهم آمنة، إلى جانب توجيه من يعيشون بالقرب من السواحل والممرات المائية والمنحدرات إلى الانتقال إلى أماكن أكثر أمنًا، حيث تم إعداد أماكن للإيواء.

ووضعت أيضًا الجزر العذراء البريطانية والأمريكية، وانتيجوا وباربودا وسانت لوسي، في حالة إنذار، وكذلك سان اوستاس وسابا في جزر الأنتيل الهولندية.

وكان المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن العاصفة "ماريا" اشتدت قوتها، الأحد، لتصبح إعصارًا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي لم يلملم الكثير من جزره بعد آثار الدمار الذي تسبب به قبل أقل من أسبوعين الإعصار "إيرما".

وقال المركز إنه في الساعة 21,00 (بتوقيت جرينتش)، كانت عين الإعصار "ماريا" على بعد 225 كلم شمال شرق بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله إعصارًا من الفئة الأولى (المستوى الأدنى على سلم تصاعدي من خمس فئات).

وأضاف أنه "بحسب توقعات المسار فإن عين الإعصار ماريا ستمر مساء الإثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد، ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي".

وإلى جانب "جواديلوب"، أصدرت عدة جزر فى الكاريبى تحذيرات فيضانات جراء وصول العاصفة الاستوائية "ماريا"، قبل أن تتحوّل إعصارًا، من بينها "باربادوس، سانتا لوسيا، سان مارتن، الدومينيكان، أنتيجوا وباربودا، وسان كريستوبول، وسان فيسنت، مارتينيكا، نيفيس، مونيسيرت"، بحسب المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير.

وفي الأسبوع الماضي، تعرضت تلك الجزر لإعصار "إيرما" المدمر الذي بلغت حصيلة الخسائر البشرية التي خلّفها -بحسب تقديرات فرق الإغاثة- 49 قتيلًا على الأقل إلى الآن، منها 37 شخصًا في جزر الكاريبي وما لا يقل عن 12 في فلوريدا، إضافة إلى اثنين مفقودين. فضلًا عن تدمير آلاف المنازل وإجلاء ملايين السكان في جزر الكاريبي، وتدمير نحو 85% من المشاكن كليًا أو جزئيًا في "أرخبيل كيز".

هذا ومن المتوقع أيضًا وصول الإعصار "خوسيه" إلى الساحل الشرقى الأمريكى مساء الإثنين، حيث سيؤدى لارتفاع الأمواج ورياح قوية وأمطار في ولاية كارولينا الشمالية.