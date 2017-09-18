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وزير الخارجية الفرنسي: الاستفتاء في كردستان العراق سيكون "مبادرة غير مناسبة"

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفرنسي: الاستفتاء في كردستان العراق سيكون "مبادرة غير مناسبة"

04:33 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مؤتمر صحا

(أ ف ب):

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الإثنين، أن الاستفتاء المرتقب حول استقلال اقليم كردستان في 25 سبتمبر سيشكل "مبادرة غير مناسبة"، داعيا إلى حوار بين بغداد واقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وصرح الوزير، قبيل بدء اعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، "يشتمل الدستور العراقي على عناصر شديدة الأهمية بشأن الحكم الذاتي، يجب احترامها وتثبيتها وتأمينها في إطار حوار بين بغداد وكردستان. ويبدو لنا أن أي مبادرة أخرى ستكون غير مناسبة".

أضاف لودريان "إننا في العراق للاعداد لمرحلة ما بعد تنظيم داعش، وبالنسبة الينا فإن ما بعد داعش يفترض نظام حكم يشمل الجميع ويحترم الدستور العراقي وبعده الفدرالي والمجموعات التي تشكله ووحدة أراضي العراق".

واحتدت النبرة، الإثنين، بين بغداد واربيل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بايقاف إجراءات الاستفتاء.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أعلن في يونيو الماضي، الخامس والعشرين من سبتمبر موعدا لاجراء استفتاء حول استقلال الإقليم، وكرر السبت أن "لا إلغاء ولا تأجيل" للاستفتاء، الا انه ترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات قائلا "إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلا وسهلا".

لكنه أوضح رغم ذلك في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع المركزية في بغداد.

وصادق برلمان الإقليم، الجمعة، على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر. وكانت الأمم المتحدة قدمت اقتراحا لبارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد واربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

هذا المحتوى من

AFP

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