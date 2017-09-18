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أزمة انبعاثات السيارات الديزل تتفاقم بعد ارتفاع أعداد الضحايا

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أزمة انبعاثات السيارات الديزل تتفاقم بعد ارتفاع أعداد الضحايا أزمة انبعاثات السيارات الديزل تتفاقم بعد ارتفاع أعداد الضحايا

التحرير

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تفاقمت أزمة انبعاثات السيارات التي تعمل بوقود الديزل في الأسواق العالمية، والتي كانت بطلتها فولكس فاجن وعدد من الشركات التابعة لها.

وبحسب موقع "الديلي ميل" البريطاني، فإن وتيرة الأزمة تصاعدت بشكل واضح بعد الإعلان عن دراسة إجمالية لعدد الأشخاص الذين يتوفون تأثرًا بانبعاثات وقود الديزل، حيث كشفت الدراسة التي تناولت هذا الصدد في أوروبا أن 5000 شخص يتوفون سنويًا.
وأكد الموقع أن هناك محاولات من الشركات المتورطة في أزمة معدلات الانبعاثات العالمية لاحتوائها، غير أن تزايد معدلات الضحايا قد يرفع مستويات التعويضات الموقعة على تلك الشركات.

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