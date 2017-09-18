1600 CC و4 سلندرات.. أقوى 10 سيارات في الفئة الشعبية

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تصدر العشرات من الموديلات الجديدة من السيارات بين الحين والآخر في مصر، خاصة أنها واحدة من أكثر الأسواق استهلاكًا للسيارات بشكل عام، وهو ما يجعل العديد من الشركات العالمية تسعى دومًا لإمداد السوق في مصر بأحد الموديلات، التي تتناسب مع الطابع الاقتصادي للبلاد.

ولعل معدلات استهلاك الوقود قد تجبر العديد من الشركات العالمية على تفضيل المحركات ذات السعة 1600 CC، التي تتكون من 4 سلندرات، وفي هذا السياق نستعرض أقوى الإصدارات الشهيرة التي تحمل تلك المواصفات.

1- رينو كابتشر

تصدر في مصر مزودة بمحرك 1600 CC، يعطي قوة مقدارها 120 حصان، وتمتلك السيارة الفرنسية ناقل حركة أوتوماتيكا ذا خمس سرعات، كما تراعي عددا من أنظمة الأمان الخاصة بالمكابح، مثل مانع الانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح"EBD"ـ ونظام "BAS" للمساعدة في الفرملةـ إضافة إلى حساس للركنة ومصابيح إضاءة في الأجواء الضبابية.

2- بريليانس H530

تصدر مزودة بمحرك بسعة 1600 CC أربعة سلندرات، ويعطي قوة مقدارها 118 حصان، وبناقل حركة مانيوال ذي خمس سرعات أو أوتوماتيك ذي خمس سرعات، كما تصدر في مصر بباقتين هما "Deluxe" و"Comfort"، وكلتاهما تمتلك نسخة ذات ناقل حركة أوتوماتيك وأخرى مانيوال، ويشتركون في أنظمة أمان المكابح مثل نظام مانع للانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD"، ونظام "BAS" للمساعدة في الفرملة.

3- بريليانس V5

مزودة بمحرك 1600 CC أربعة سلندرات، ويعطي قوة مقدارها 118 حصان، وبناقل حركة بنسختين الأولى أوتوماتيك ذي خمس سرعات، والثانية مانيوال ذي خمس سرعات، وتصدر في مصر بثلاث باقات، هي "Comfort مانيوال" و"Comfort أوتوماتيك" و"Deluxe"، جميعها مزودة بأنظمة أمان للمكابح مثل نظام مانع للانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام "BAS" للمساعدة في الفرملة.

4- رينو داستر

تعمل بمحرك 1600 CC أربعة سلندرات، يعطي قوة 105 حصان، بناقل أوتوماتيك ذي خمس سرعات للدفع الثنائي، وست سرعات للدفع الرباعي، وتصدر مزودة بأنظمة أمان خاصة بالمكابح مثل مانع الانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام "BAS" للمساعدة في الفرملة، إضافة إلى كشافات الإضاءة النهارية المستمرة، وتصدر السيارة في مصر بباقتين فقط إحداهما دفع ثنائي والأخرى دفع رباعي، وتختلفان فقط في بعض الكماليات.

5- بروتون جين 2

تصدر بمحرك بسعة 1600 CC أربعة سلندرات، ينتج 110 حصان، بناقل حركة 5 سرعات للنسخة المانيوال، و4 سرعات للنسخة الأوتوماتيك، وتحتوي على أنظمة أمان خاصة بالمكابح، مثل نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام منع الانزلاق "ABD".

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6- بيجو 301

السيارة تعمل بمحرك 1600 CC أربعة سلندرات، ويعطي قوة مقدارها 115 حصان، وتتوافر بناقل حركة أوتوماتيك ومانيوال تبعًا للباقة المقدمة، كما تصدر بيجو 301 في مصر بثلاث باقات، الأولى بناقل حركة مانيوال، والثانية بناقل حركة أوتوماتيك، والباقة الأخيرة "Highline" بناقل حركة أوتوماتيك، جميعها مزود بأنظمة الأمان للمكابح مثل نظام مانع للانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام مكابح الطوارئ "EBA"، كما تتمتع النسخة "Highline" ببعض الكماليات مثل عجلة القيادة متعددة الوظائف والجنوط الرياضية وغيرها.



7- بيجو 3008

من السيارات القوية من الناحية الفنية، حيث تصدر بمحرك بسعة 1600 CC أربعة سلندرات، ويعطي قوة مقدارها 163 حصان، بناقل حركة أوتماتيك ذي ست سرعات، وتصدر في مصر بباقتين، وهما "Active" و"Allure"، وكلتاهما مزودة بأنظمة أمان للمكابح مثل نظام مانع الانغلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام الثبات الإلكتروني "ESP" ونظام مانع الانزلاق "ASR" ونظام المساعدة على الكبح الفجائى "AFU" ونظام مراقبة الاستقرار الدينامية "CDS"، وتتميز "Allure" بعدد من الكماليات مثل حساسات الركن وشاشات عرض لسرعة السيارة "ديجيتال" وحساس المطر وآخر للإضاءة وغيرها.

8- سوبارو إمبريزا

تمتلك محرك 1600 CC يتكون من 4 سلندرات بقوة 112 حصان، وبناقل حركة دائم التغير "CVT"، بمعدل استهلاك وقود 7.1 لتر/ 100 كم، وتصدر بباقتين الأولى بنفس سمات المحرك المذكورة، والثانية بمحرك سعة 2000 سي سي وبقوة 148 حصان، وبناقل حركة دائم التغير"CVT"، كما تتمتع بالعديد من عوامل الأمان الخاصة بالمكابح من نظام عدم الانزلاق "ABS" ونظام التوزيع الإلكتروني "EBD".

9- أوبل أسترا

تمتلك محرك 1600 CC أربعة سلندرات يعمل بالبنزين، ويعطي قوة مقدارها 115 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذي ست سرعات، بمعدل استهلاك وقود 8.7 لتر/ 100 كم داخل المدينة، و6.6 لتر/ 100 كم في الطرق السريعة، وتصدر بباقتين هما "إنجوي" و"كوزمو" ويزيد على الأول بعدد من التقنيات، وعلى رأسها حساسات الركنة والمطر وكشافات الشبورة وشاشة كمبيوتر "تاتش".





10- ميتسوبيشي لانسر

تمتلك محرك بسعة 1600 CC، ويعطي قوة 117 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذي أربع سرعات، وتمتلك باقتين في مصر، الأولى "GLX" والثانية "GLS"، وتتميز الأخيرة بعدد من الكماليات وعوامل الأمان مثل وجود منفذ USB ومصابيح الضباب الأمامية وفتحة سقف كهربية.