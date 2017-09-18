رسميًا.. اللجنة الأولمبية توقف حمادة المصري

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أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، إيقاف عضوية حمادة المصري عضو المجلس بسبب أفعاله التي وصف بأنها تسيء إلى المجلس.

وجاء ذلك في بيان رسمي من اللجنة بأنها عقدت اجتماعًا طارئًا بتاريخ ١٨ سبتمبر وبإجماع كل الحاضرين حيث تعدى عدد الثلثين، وتقرر على ذلك إيقاف المصري بسبب أفعال تسيء للجنة ورئيسها وكذلك الأعضاء والهجوم عليهم في وسائل الإعلام.

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وتقرر تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء المجلس ليمثل المصري أمامها تمهيدًا لعرض أمره على الجمعية العمومية للجنة طبقًا للائحة النظام الأساسي.