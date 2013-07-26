الحلقة (15) من "أبو الملايين": "وضاح" يخبر "شيحة" بزواجه من أخرى

كتب : منى السداوي منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "أبو الملايين" طلب "صقر" الذي يلعب دورة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، من "وضاح"، أخذ بعض الأموال حتى يبدأ بمشروعة الجديد، لكنه يرفض.

تدور أحداث الحلقة حول إخبار "وضاح" أخيه بالاستقالة من عمله، ليتفرغ للعمل معه كما طلبت منه "غادة"، فيوافق "صقر" ويقوم بتعيينه مديرا للعلاقات العامة، ليوم واحد في الأسبوع.

يقوم "بطي" والد شيحة بتهديد "وضاح" بإخبار "شيحة" بعدم سفره للكويت للعمل، مقابل أن يعرف سره، ولكن "وضاح" يفاجأ بالمناداة على "شيحة" لإخبارها بالزواج من فتاة أخرى.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، سعيد سالم، حسن البلام وميس عمر وأمل الموضي.