«الحكام» تعلن مواعيد اختبارات الإعادة للدرجة الأولى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد الإعادة لاختبارات اللياقة البدنية للحكام والمساعدين من الدرجة الأولى، الذين لم يخوضوا الاختبارات من قبل.

وقال الدكتور عزب حجاج، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن اختبارات اللياقة البدنية ستجرى للحكام والمساعدين من الدرجة الأولى، يوم الخميس المقبل، لحكام الساحة، ويوم السبت للحكام المساعدين، وذلك بملعب استاد الجيش العسكري.

شاهد أيضا

وكانت لجنة الحكام أعلنت في وقت سابق عن تحديد موعد لإجراء اختبارات اللياقة للحكام والمساعدين الذين لم يجروا الاختبار، للاطمئنان على الحالة البدنية لجميع حكام الدوري.