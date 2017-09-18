كارثة.. أسراب «صراصير» تعشش في مخبز بلدي بشبرا الخيمة (فيديو)

التحرير

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شن حى شرق شبرا الخيمة في القليوبية حملة مفاجئة على المخابز البلدية وبعض المنشآت الغذائية بمنطقتى بهتيم وإسكو.

وقادت الحملة اليوم الاثنين الدكتورة عزيزة السيد رئيس الحي، بالتنسيق مع الطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية، لضبط المخالفات ومراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين.

وقالت رئيس الحى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم العثور على حشرات "صراصير" داخل مخبر بمنطقة مساكن إسكو، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق المخبز لخطورته الشديدة على الصحة العامة.

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ولفتت "السيد" إلى تحرير محاضر أخرى لعدد من المخابز والمنشآت غير النظيفة أو المستوفاة للاشترطات الصحية، حفاظا على صحة المواطنين.