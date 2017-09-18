بالصور.. حريق يلتهم حظيرة مواشي في الوادي الجديد

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

اندلع حريق في إحدى حظائر الماشية، اليوم الإثنين، بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في إحدى حظائر الماشية بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجرى إقامة عازل للنيران لمنع انتقالها للمناطق المجاورة، وتم السيطرة على الحريق واخماده.

وبالمعاينة الأولية، تبين احتراق محتويات الحظيرة بالكامل، فيما تفحمت عدد من رؤوس الماشية والأغنام كانت بداخلها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.