بالصور.. حريق يلتهم حظيرة مواشي في الوادي الجديد
بالصور.. حريق يلتهم حظيرة مواشي في الوادي الجديد
04:45 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم المعلمين المثاليين
الوادي الجديد-محمد الباريسي:
اندلع حريق في إحدى حظائر الماشية، اليوم الإثنين، بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد.
وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في إحدى حظائر الماشية بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس.
انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجرى إقامة عازل للنيران لمنع انتقالها للمناطق المجاورة، وتم السيطرة على الحريق واخماده.
وبالمعاينة الأولية، تبين احتراق محتويات الحظيرة بالكامل، فيما تفحمت عدد من رؤوس الماشية والأغنام كانت بداخلها.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق هائل في سيارة مواد بترولية بالبحيرة
-
بالصور.. هدم منزل آيل للسقوط لخطورته الداهمة في الوادي الجديد
-
بالصور.. الوادي الجديد تضع برنامجا لرفع مخلفات وإشغالات الطرق
-
الأربعاء المقبل.. الوادي الجديد تستضيف مؤتمر "المرأة صانعة السلام"
إعلان
إعلان