أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. حريق يلتهم حظيرة مواشي في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. حريق يلتهم حظيرة مواشي في الوادي الجديد

04:45 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    076a7b5084.jpg

  • عرض 4 صورة

    618f2901da.jpg

  • عرض 4 صورة

    8402c9755e.jpg

  • عرض 4 صورة

    ef4add2581.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم المعلمين المثاليين

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم المعلمين المثاليين

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

اندلع حريق في إحدى حظائر الماشية، اليوم الإثنين، بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في إحدى حظائر الماشية بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة باريس.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجرى إقامة عازل للنيران لمنع انتقالها للمناطق المجاورة، وتم السيطرة على الحريق واخماده.

وبالمعاينة الأولية، تبين احتراق محتويات الحظيرة بالكامل، فيما تفحمت عدد من رؤوس الماشية والأغنام كانت بداخلها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • .. لحظة اندلاع حريق هائل في سيارة مواد بترولية بالبحيرة

    أخبار

  • بالصور.. هدم منزل آيل للسقوط لخطورته الداهمة في الوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. الوادي الجديد تضع برنامجا لرفع مخلفات وإشغالات الطرق

    أخبار

  • الأربعاء المقبل.. الوادي الجديد تستضيف مؤتمر "المرأة صانعة السلام"

    أخبار

إعلان

830fbf875c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24