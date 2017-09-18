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لودريان: الاتفاق النووي مع ايران "أساسي" لتجنب انتشار الأسلحة

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مصراوي Masrawy

لودريان: الاتفاق النووي مع ايران "أساسي" لتجنب انتشار الأسلحة

04:40 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارة ل

(أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الإثنين، أن الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 بين ايران والقوى الكبرى "أساسي" لتجنب "دوامة انتشار الأسلحة النووية"، في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتراجع عنه.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الحفاظ على (الاتفاق) أمر أساسي لتجنب دوامة انتشار الأسلحة وعدم تشجيع الأطراف الأكثر تشددا في إيران على حيازة السلاح النووي. من المهم فعلا الحفاظ على هذا النهج، فرنسا ستحاول إقناع الرئيس دونالد بأن هذا هو الخيار الملائم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو الرئيس الأمريكي أكثر ميلًا إلى العدول عن هذا الاتفاق الذي وقع بين القوى الكبرى وايران لضمان الطابع المدني للنووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.

وأضاف لودريان "سنسهر على التطبيق البالغ الدقة" للاتفاق، مُضيفًا أن "التنفيذ يتطلب اليقظة، ليس هناك خطوة (من جانب ايران) تتيح لنا الاعتقاد أنه لا يطبق".

واعتبر أن التراجع عن الاتفاق النووي "قد يؤدي إلى عملية انتشار للأسلحة من الصعب أن نحتويها"، مؤكدا أنه إذا "تمكن بلد ما من الحصول على أسلحة نووية فان ذلك قد يشجع الجيران على سلوك الاتجاه نفسه، ما يعني اذن ان الاتفاق مع ايران أساسي".

وسيقرر ترامب بحلول منتصف أكتوبر أمام الكونجرس ما إذا كانت طهران تحترم أو لا نص اتفاق 2015. وعليه أن يتخذ قرارًا مماثلا كل تسعين يوما. ورغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بـ"تمزيق" الاتفاق فقد صادق مرتين عليه مع تنديده بـ"انتهاك" إيران لمضمونه.

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