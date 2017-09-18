الجيش السوري يعلن عبور قواته نهر الفرات

دمشق- ( د ب أ ):

أعلن الجيش السوري اليوم، الاثنين، عبور مقاتليه نهر الفرات في مدينة دير الزُّور شرق سورية .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش السوري والقوات الرديفة، عبروا نهر الفرات من قرية الجفرة باتجاه حويجة صكر في دير الزور .

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قتالا عنيفا لا يزال متواصلاً في الضفاف الغربية لنهر الفرات بالريف الشمالي الغربي للمدينة، بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم داعش .

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على أربع مناطق جديدة، وهي الشميطية وزغير شامية والحاوي والحمد الواقعة على الضفاف الغربية لنهر الفرات، حيث تمكنت قوات النظام بهذا التقدم الواسع من توسيع نطاق سيطرتها إلى نحو 31 كيلومترا من الضفاف الغربية لنهر الفرات، متقدم بشكل أكبر ومبتعدة عن مدينة دير الزور باتجاه الحدود الإدارية مع الرقة.