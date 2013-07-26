الحلقة (14) من "فرعون": "سحر" ترفض الزواج من "رجب" وتتقرب من "فؤاد"

كتب : أمل القاضي منذ 19 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فرعون"، فشل "إبراهيم"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد صفوت، في مراقبة تحركات "عايدة"، التي تؤدي دورها الفنانة دينا، بناءً على تعليمات خاله "رجب"، وذلك بعد كشفها له أثناء تعقبها بالسيارة في أحد المناطق، وعندما يُبلغ "فرعون" بذلك ينصحه بالعودة وترك الأمر.

ويتذكر "فرعون" بداية أول شركة أسسها، وكانت ترافقه في كل خطواته "سحر"، التي طلب منها الزواج مرارًا وتكرارًا ولكنها كانت تتهرب منه، إلى أن اعترفت له بأن العلاقة بينهما لا يمكن أن تتطور أكثر من ذلك، بحجة أنهما "شبه بعض في الطباع"، ولن يحدث توافق بينهما إذا تزوجا، وتبدأ هي في التقرب من رجل الأعمال "فؤاد مدبولي".

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.