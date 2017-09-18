حزب البديل الألماني يدعو لإنشاء سجون ألمانية في الخارج

برلين- (د ب أ):

قال حزب البديل من أجل ألمانيا إنه يريد إنشاء سجون خارج ألمانيا تحت الإدارة الألمانية يمكن أن يسجن فيها أجانب أدينوا في ألمانيا وذلك حسب أليس فايدل، كبيرة مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الأحد المقبل، اليوم الاثنين.

واقترحت فايدل أن يتم ترحيل هؤلاء الجناة بعد قضاء فترة العقوبة في الخارج إلى وطنهم مباشرة وقالت إن ألمانيا أصبحت "ملاذا آمنا للمجرمين الأجانب".

وردا على سؤال عن كيفية إقناع دول أخرى بقبول مثل هذه السجون على أراضيها قال رومان رويش، زميل فيادل في حزب البديل: "بالمال".

كما أيدت فايدل "تكييف الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان" وقالت إن هذا الميثاق لم يعد عصريا.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد استندت إلى هذا الميثاق في حكم لها عام 2014 على سبيل المثال قضت فيه بأنه ليس من حق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاستمرار في ترحيل لاجئين لإيطاليا بلا قيود، ودعت الدول الأعضاء بالاتحاد للتأكد قبل هذا الترحيل على سبيل المثال من أن أطفال الأسرة سيتلقون الرعاية المناسبة عند ترحيلهم، وأن تكون الأسرة مع بعضها في مكان واحد.