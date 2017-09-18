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القبض على قاتل رجل أعمال حدائق القبة.. المتهم: "ماكنش قصدي أموته.. وطليقته وراء الواقعة"

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مصراوي Masrawy

القبض على قاتل رجل أعمال حدائق القبة.. المتهم: "ماكنش قصدي أموته.. وطليقته وراء الواقعة"

04:50 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة الْيَوْمَ القبض على المتهم بقتل "محمد. ي" رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير للعطور، إذ سكب المتهم على وجهه وصدره مادة حارقة "ماء نار" أمام المارة في الشارع، بمنطقة حدائق القبة ولاذ المتهم بالهرب.

وأوضحت التحريات التي أجراها المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، أن المتهم عاطل، إذ اتفق معه آخر "عشيق طليقة المجني عليه"، على التخلص منه مقابل مبلغ مالي، حيث وعدته بدفع المال، بعد قتله بسبب تنصله من رد ٢٠٠ ألف جنيه تحصل عليهم منها.

وكشفت التحريات أن المجني عليه أثناء نزوله من مقر شركته بشارع والسودان تربص له المتهم أثناء نزوله من مقر شركته بشارع مصر والسودان، واستغل انشغاله بإجراء مكالمة هاتفية قبل استقلاله لسيارته وسكب على وجهه وصدره مادة حارقة "ماء نار" أمام المارة بالشارع، أنهت حياته فور وصوله المستشفى ولاذ المتهم بالهرب.

وقال المتهم إنه اتفق مع آخر على "رش ماء نار" على وجه المتهم ولم يقصد قتله مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وأقر المتهم الثاني ويدعى "ت. ا" أن طليقة المجني عليه وتدعى "آية" وعدته بالزواج منه وإعطائه 200 ألف جنيه إذ أثلج صدرها بالانتقام من طليقها الذي رفض رد مبلغ مماثل كانت قد اقترضه رجل الأعمال قبل وقوع الطلاق بينهما.

الواقعة التي حدثت منتصف ليلة أمس شاهد جزء من تفاصيلها صاحب مقهى مجاور حيث سمع صرخات رجل الأعمال "محمد. ي" وحينما ذهب لمصدر الصوت وجد جسده مُلْقى في الشارع في حالة حرجه فاستغاث ببعض المارة وتم نقله الى المستشفى على الفور لتلقي العلاج غير انه فارق الحياة عقب وصوله بساعتين بسبب دخول المادة الحارقة من فمه إلى احشائه، بحسب التقرير الطبي المبدئي.

تلقى المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة اخطاراً بالواقعة وكشفت التحريات ان الشواهد تؤكد تتبع الجاني بالمجني عليه وعلمه بتوقيت نزوله من عمله وتربص به للانتقام منه امام مول شهير بشارع مصر والسودان وسكب كمية كبيرة من المادة الحارقة المركزة على وجهه وصدره ولاذ بالفرار.

تحريات أجهزة الأمن أشارت إلى المجني عليه صاحب شركة استيراد، وتصدير شهيرة ولها ٦ أفرع -تم استدعاء جميع العاملين فيها واستجوابهم -كما أن والده من القيادات الشعبية بحدائق القبة، وله علاقات اقتصادية وتنفيذية متشعبة وغالبًا ما يتدخل لفض المشاحنات بالمنطقة.
أجهرة الأمن تحفظت على المتهمين وجاري استجوابهم، ومازالت التحقيقات مستمرة حتى الآن.

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