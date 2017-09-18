رئيس الوزراء يستقبل مشيرة خطاب.. ويؤكد دعمها لمنصب مدير "اليونسكو"
رئيس الوزراء يستقبل مشيرة خطاب.. ويؤكد دعمها لمنصب مدير "اليونسكو"
04:47 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
المهندس شريف إسماعيل والوزيرة مشيرة خطاب - أرشيفية
كتب- محمد غايات:
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الوزيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
ورحب رئيس مجلس الوزراء، بالمرشحة مشيرة خطاب، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كافة صور الدعم لها خلال حملة ترشحها لهذا المنصب الدولي الرفيع، لافتًا في هذا المقام إلى ما تمتلكه من خبرة سياسية ودبلوماسية ممتدة تتسق ومجالات عمل المنظمة، إلى جانب الثقة في أن لديها رؤية متكاملة حول سبل الارتقاء بأداء اليونسكو ومجالات عملها خلال الفترة المقبلة.
وثمنت الوزيرة مشيرة خطاب، الجهود المبذولة من جانب الدولة بكافة أجهزتها لدعم ترشيحها لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وأشادت خطاب، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودوره في دعم الترشيح باعتبارها المرشحة الوحيد لإفريقيا، كما قامت خلال اللقاء بعرض أبرز نتائج الجولات الخارجية المتواصلة للحصول على الدعم والتأييد الدولي، وكذا نتائج اللقاءات الهامة والمثمرة التي تعقدها مع المسؤولين من مختلف البلدان، مؤكدةً ما تلمسه من مواقف إيجابية من جانبهم تعكس دعمهم لها للترشح لهذا المنصب، وتطلعهم إلى عودة دور مصر المؤثر والفاعل في الدوائر العالمية استناداً إلى تاريخها العريق واسهاماتها المتميزة في مجال حماية التراث وإثراء الآداب والفنون.
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